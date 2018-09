6.ª AveSui começa dia 13 em Florianópolis

Geração de negócios e desenvolvimento. Estes são os principais objetivos da 6ª Feira da Indústria Latino-Americana de Aves e Suínos (AveSui), que começa no dia 13 e prossegue até o dia 15, em Florianópolis (SC). O evento é voltado para os segmentos das cadeias da avicultura (de corte e de postura) e da suinocultura. Este ano, 250 empresas de genética, nutrição animal, produtos veterinários, equipamentos e de serviços e tecnologia participam da AveSui. Na edição anterior, em 2006, o público foi de 17 mil pessoas. Para este ano, a expectativa é a de que o número de visitantes chegue a 20 mil. Uma das atrações da AveSui este ano é o Seminário Internacional de Aves e Suínos. O evento também será palco de diversos cursos técnicos, como o de melhoramento da rentabilidade com novos cortes da carne suína, realizado em parceria com a Embrapa Suínos e Aves. Ainda em parceria com a Embrapa e com a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS), serão promovidos cursos teóricos e práticos. Programados para os dois primeiros dias da feira, os cursos abordarão questões do dia-a-dia da propriedade, formas de aprimoramento do sistema produtivo, informações nutricionais da carne e mercado. O primeiro curso será no dia 13, com o especialista da Embrapa Nilson Woloszyn. Ele falará sobre práticas de manejo de leitões, preparação das instalações e da matriz, acompanhamento do parto e cuidados com os recém-nascidos, manejo até a desmama, entre outros. Paralelamente à feira, será realizada a segunda edição da Feira Internacional de Aqüicultura, Maricultura e Pesca (Aquafair), com exposição de produtos do setor e seminários técnicos. Mais informações, tel. (0--11) 2118-3133 ou site: www.avesui.com.br.