6ª edição da Virada Esportiva realiza quase três mil atividades, com modalidades clássicas e algumas bem curiosas Amanhã (30) e domingo (1/7), você terá muitas oportunidades para esquecer o sedentarismo. A 6ª edição da Virada Esportiva oferece quase 3 mil atividades gratuitas, espalhadas por vários pontos da cidade. Somadas as áreas ocupadas por cada atração, teríamos um ginásio de esportes de 1.530 m2. Com tantas opções - algumas clássicas, outras bem diferentes - fizemos uma seleção para ajudar você a decidir. Ainda assim quer conferir a programação completa? Corra lá: www.viradaesportiva.prefeitura.sp.gov.br. Luiza Wolf