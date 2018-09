6ª edição do Espaço Café De 6 a 8 de outubro será realizada no Expo Center Norte a 6ª edição da feira Espaço Café. Participam do evento, promovido pela Café Editora, profissionais da área como Ensei Neto e Isabela Raposeiras, e ávidos 'bebedores'. Haverá aulas variadas que incluem uma avaliação sobre as sutilezas de sabores do café e um panorama sobre as novas tendências de consumo no País. Haverá também degustações. Entrada gratuita. Mais informações no site espacocafebrasil.com.br. Pavilhão do Expo Center Norte. R. José Bernardo Pinto, 333, V. Guilherme, 3586-2233.