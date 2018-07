6 escolas no entorno de favela não abriram nesta terça

A Secretaria Estadual da Educação informou que as diretoras das escolas têm autonomia para suspender as aulas. A medida ocorreu por precaução, para garantir a segurança de alunos, professores e funcionários em meio à ação policial realizada na região, informou a Secretaria. A favela foi ocupada no início da madrugada por 112 policiais, com o apoio de blindados da Marinha, em resposta às execuções dos jovens, de um policial militar e de um pastor.

Chega a 12 o número de presos em operações de agentes na favela de Chatuba. Conforme informações da Polícia Militar, dois suspeitos foram detidos segunda-feira durante operação especial da Polícia Civil do Rio com a PM, quando as autoridades apuraram a possibilidade de existirem mais corpos nas intermediações da Rodovia Dutra. Os outros dez presos foram detidos nesta terça-feira.