6.ª Megaleite vai até domingo, em Uberaba, com 2 mil animais

Começou na segunda-feira e segue até domingo, no Parque Fernando Costa, em Uberaba (MG), a 6ª Exposição Brasileira do Agronegócio do Leite (Megaleite 2009), o maior encontro da cadeia produtiva do País, promovido pela Associação Brasileira dos Criadores de Girolando. Este ano, mais de 2 mil bovinos, das raças girolando, gir leiteiro, guzerá leiteira, sindi, holandesa e simental, participam das provas de julgamento, concurso leiteiro e leilões.

A feira também abriga as principais exposições de gado leiteiro. Este ano ocorrem a 20ª Exposição Nacional da Raça Girolando, a 11ª Exposição Nacional do Gir Leiteiro, a Exposição Estadual de Gado Holandês de Minas Gerais, a 3ª Exposição Ranqueada de Simental Leiteiro, a 3ª Mega Regional da Raça Sindi e a Mostra Especial de Guzerá Leiteiro.

Nesta edição, o foco do evento é a sustentabilidade ambiental, econômica e de mercado da pecuária leiteira. Para discutir o tema, será realizado, hoje, o Fórum Sustentabilidade da Pecuária Leiteira, com as presenças do secretário de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura, Edilson Guimarães, do chefe de Gabinete de Gestão Estratégica do ministério, Derli Dossa, e do professor de Economia Agrícola da USP e consultor da CNA, Guilherme Leite da Silva Dias.

O tradicional concurso leiteiro teve um número recorde de inscrições. São 201 fêmeas, cerca de 70% a mais de matrizes em comparação ao concurso do ano passado.

Até domingo, ainda haverá 18 leilões e 5 shoppings de comercialização, que negociam animais diretamente nas fazendas.

Informações no site www.girolando.com.br/megaleite2009.