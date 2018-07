61,5% dos inscritos no Enem são isentos de taxa

Outros 2.503.326 estudantes precisam pagar a taxa até amanhã, para confirmar a inscrição. O candidato deve imprimir o boleto no sistema de acompanhamento de inscrição e pagar em uma agência do Banco do Brasil.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), Sudeste e Nordeste foram as regiões com o maior número de inscrições: 2.406.168 e 1.992.443, respectivamente. O Centro-Oeste registrou o menor número, 597.182. Os Estados que tiveram maior número de inscritos foram São Paulo (1.068.517), Minas (723.644), Rio (474.046), Bahia (458.101) e Rio Grande do Sul (394.641).

O Enem recebeu 126.916 pedidos de atendimento especial. Entre os solicitantes estão candidatos que guardam o sábado por motivos religiosos (96.320), que pleiteiam salas com acesso mais fácil (14.728) e precisam de auxílio de ledor (3.048). As provas serão em 3 e 4 de novembro.