636 mil pessoas são vacinadas no Estado de SP até 15h A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo informou que neste sábado, entre 8 horas e 15 horas, 636 mil pessoas foram vacinadas contra o vírus da gripe Influenza em todo o Estado. Com isso, o total de paulistas vacinados desde a última segunda-feira (25) soma 1,6 milhão de pessoas. Segundo nota da Secretaria, são 7,5 mil postos de vacinação em todo o Estado para imunizar a população contra o vírus Influenza. Na capital, 671 unidades ficaram abertas até as 17 horas, das quais 174 são postos volantes, criados exclusivamente para o Dia de Mobilização Nacional de Vacinação contra a Gripe.