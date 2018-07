64% dos imóveis vão pagar menos IPTU em Salto

A revisão levou em conta a valorização real dos imóveis na cidade, beneficiada pela localização no eixo entre Sorocaba e Campinas, uma das regiões que mais se desenvolvem no Estado. Uma pesquisa em cartórios revelou que 77% dos imóveis foram vendidos por valor maior que o lançado no cadastro imobiliário municipal. "Aumentamos a alíquota dos terrenos vazios para combater a especulação imobiliária e isso resultará em aumento na receita global de IPTU", disse Galindo. A prefeitura estima arrecadar em 2014 cerca de R$ 9 milhões a mais que em 2013, uma elevação de 45%.

Vagas

A nova lei do IPTU concede isenção para proprietários de estacionamentos na região central da cidade. O incentivo varia de 50% a 100% de isenção, dependendo do faturamento mensal e visa à criação de vagas para automóveis no centro. A medida, segundo o secretário, estimulará o comércio e o turismo. "A renúncia do IPTU neste caso será compensada, com sobra, pela arrecadação do imposto sobre serviços do estacionamento", disse. A lei prevê ainda redução no IPTU para imóveis residenciais em construção, durante cinco anos após a aprovação da planta. Quem paga o imposto em dia também ganha desconto.