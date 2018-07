65 toneladas de peixes morrem em lagoa no Rio Mais de 65 toneladas de peixes mortos foram retirados da lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio, de terça-feira até esta quarta-feira. Segundo os governos estadual e municipal, o episódio não é decorrente do despejo de esgoto, mas sim da chuva que atingiu a cidade durante o último domingo. A água levou muito material orgânico (lixo e folhas) à lagoa; a presença desse material reduziu o nível de oxigênio da água e causou a morte dos peixes.