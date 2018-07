68% dos uruguaios esperam bom governo de Mujica

A sondagem, que foi realizada pouco antes da posse do presidente no começo de março, indicou uma expectativa menor que seu antecessor, o socialista Tabaré Vázquez, que iniciou o mandato com cinco pontos a mais de apoio.

Segundo pesquisa da empresa local Interconsult, 28 por cento se mostraram pessimistas com a atuação de Mujica, e 4 por cento não se pronunciaram.

Nesta segunda-feira, o presidente uruguaio, de 74 anos, será recebido em Brasília pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Mujica ganhou o segundo turno das eleições de novembro com 52 por cento dos votos, após não alcançar o apoio necessário no primeiro turno, em outubro.

"Com um apoio eleitoral menor que o obtido por Vázquez, era de se esperar que o novo governo de José Mujica despertasse menos expectativas", disse o diretor da Interconsult, Juan Carlos Doyenart, em artigo publicado no jornal local Ultimas Noticias.

Outra pesquisa divulgada dias atrás por outra empresa mostrou 62 por cento de otimismo entre os uruguaios, enquanto 18 por cento tiveram visão pessimista.

(Reportagem de Giovanna Fleitas)