7% do PIB em educação tem 'lógica', diz Haddad à Câmara

Durante uma audiência pública na Câmara dos Deputados, o ministro disse que "é evidente que quanto mais, melhor", mas defendeu a meta de 7%. "É um número que tem lógica. Estamos falando de R$ 80 bilhões adicionais por ano, um valor que, na nossa contabilidade, suporta as metas apresentadas." Segundo o ministro, nos últimos anos o investimento em educação aumentou a uma taxa anual de 0,2%, o que possibilitou, durante a sua gestão, chegar a 5% do PIB.

Valorização. O PNE apresenta 10 diretrizes e 20 metas para ser cumpridas até 2020. Prevê valorização do magistério público da educação básica, duplicação das matrículas da educação profissional técnica de nível médio, destinação dos recursos do Fundo Social do pré-sal para o ensino e ampliação do investimento público em educação até atingir 7% do PIB.

O projeto de lei encaminhado pelo governo Lula ao Congresso em dezembro passado recebeu aproximadamente 3 mil emendas e seguirá para o Senado, depois de aprovado na Câmara.