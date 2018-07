7º infectado por meningite C na BA deixa hospital

O sétimo funcionário da Costa do Sauípe, complexo turístico localizado no litoral norte da Bahia, a ser infectado pelo vírus da meningite C não tem mais os sintomas da doença, segundo a Secretaria de Saúde (Sesab).

Ele foi transferido do Hospital Couto Maia, referência para o tratamento de meningite no Estado, onde estava internado desde 6 de setembro, para o Hospital Ernesto Simões Filho na última sexta-feira, para tratar outra doença, que não foi revelada pela secretaria.

Dos seis colegas dele também infectados pelo vírus, no surto que acometeu o complexo na segunda semana de setembro, quatro - três homens e uma mulher - morreram e dois tiveram alta médica ainda em setembro.

Segundo o último levantamento da Sesab, referente ao período entre o início do ano e o último dia 8, 91 pessoas morreram vítimas da meningite no Estado, de um total de 837 registros da doença. No mesmo período do ano passado, a secretaria havia registrado 113 mortes, em 1.276 casos de meningite.