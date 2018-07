749 árvores oferecem risco O estudo da AES Eletropaulo, "Diagnóstico das Interferências de Árvores na Rede de Distribuição Aérea de Energia Elétrica", identificou que 749 árvores necessitam de remoção imediata. A constatação dos pesquisadores será repassada à Prefeitura de São Paulo. "Trabalhamos em parceria com o governo municipal. No início do ano passado, caiu uma árvore na Rua Veiga Filho (Higienópolis), da espécie tipuana, que detonou três postes elétricos", diz Sonia Hermsdorff, gerente de Meio Ambiente da concessionária responsável pelo fornecimento de energia no Estado. "Usando a nossa metodologia de análise de risco, identificamos que só na Veiga Filho 19 árvores estavam com risco de queda. Notificamos a Prefeitura, que disse ter contratado uma empresa para o manejo", diz.