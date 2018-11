75.ª Expozebu terá mais 17 leilões Os 18 leilões já realizados durante a 75ª edição da Expozebu, que começou no dia 28 de abril e termina no domingo, no Parque Fernando Costa, em Uberaba (MG), já totalizaram R$ 17.879.390, informou a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), que promove o evento. O faturamento considerou os leilões ocorridos até domingo.