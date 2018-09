75 moradores das cracolândias foram recolhidos no Rio Uma ação realizada entre as 22h de ontem e 2h de hoje pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) recolheu 75 moradores de rua das chamadas cracolândias, em bairros da zona sul e Centro do Rio. Foram recolhidos 58 adultos e 17 crianças, entre elas alguns adolescentes.