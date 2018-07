75 vítimas da tragédia no RS ainda correm risco de morte Cresce o temor de que a tragédia de Santa Maria, que vitimou 231 pessoas na madrugada de domingo possa ter proporções ainda maiores em número de mortos. Segundo autoridades de saúde do Rio Grande do Sul e do governo federal 75 pacientes vítimas do incêndio permanecem em estado crítico de saúde, com risco de morte. De acordo com a Agência Brasil, dos internados na própria cidade de Santa Maria há 33 pacientes nesta condição crítica, intoxicados gravemente pela fumaça ou com grandes queimaduras.