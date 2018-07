77 acusados de tráfico de drogas são presos no RS A Operação Navalha, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, prendeu hoje pelo menos 77 pessoas acusadas de integrar 13 quadrilhas especializadas em tráfico de drogas em São Borja. Foram apreendidos veículos, armas e drogas, de acordo com o delegado Jerry Adriani.