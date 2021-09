8 dias de ofertas em eletrodomésticos e itens para casa e cozinha

A Amazon começou nesta segunda (20) a sequência de ofertas do Renove Sua Casa, que, até a próximo dia 27/9, às 23h59, irá oferecer descontos de até 40% em centenas de produtos e acessórios para o lar.

No catálogo, há opções como faqueiro, liquidificador, colchão, hack para TV, chaleira, fogão, mesa de cabeceira e muito mais. Além das ofertas tradicionais, alguns produtos selecionados ficam com as promoções válidas apenas por períodos pré-determinados. Caso do Aspirador de Pó Robô Multilaser HO041 (12% de desconto), que varre, aspira e passa pano, cuja oferta termina em algumas horas (há um reloginho ao lado do item dizendo quanto tempo falta).

A dica é ficar de olho no site para conferir as boas oportunidades de compra e conseguir aproveitar uma dessas ofertas-relâmpago. Abaixo, selecionamos alguns itens em promoção, para você ter um gostinho do que está à sua espera.

Multilaser HO041 - Aspirador de Pó Robô (12% de desconto)

Colchão Emma Duo King Size (10% de desconto)

Liquidificador Cellini Super Blender (20% de desconto)

Painel para TV até 60 Polegadas com Lâmpada Led (11% de desconto)

Faqueiro 30 Peças Aço Inox Berna Wolff (11% de desconto)

Aspirador de Pó Vertical e de Mão Multilaser (7% de desconto)

Mixer + Processador + Batedor Gourmet Multilaser (27% de desconto)

Chaleira Elétrica Cadence Inox Control (12% de desconto)

