O número de municípios que decretaram situação de emergência devido aos temporais no Rio Grande do Sul subiu para 86, conforme informações divulgadas pela Defesa Civil. As últimas cidades a entrarem na lista foram Boa Vista das Missões, Santo Antônio da Patrulha, Tiradentes do Sul, Araricá e Vera Cruz. Oito pessoas já morreram em decorrência das chuvas no Estado. Quase 16 mil residências foram danificadas.