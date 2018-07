9 de Julho dá nome de universidades até padarias

Saúde e educação

Já o Hospital 9 de Julho tem história mais longa. A instituição se chamava Nossa Senhora da Conceição. Em 1955, a empresa foi comprada por um grupo de médicos que, 11 anos mais tarde, adquiriu um terreno em frente à Avenida 9 de Julho, para expandir o hospital. "Que foi rebatizado para Hospital 9 de Julho, nome que a família controladora já vinha cogitando tanto para homenagear a revolução como por causa da localização", afirma a assessoria do hospital. "A instituição faz aniversário no dia em que se lembra a Revolta Constitucionalista de 1932, em 9 de julho."

Na capital paulista, ainda há muitos exemplos. Da Rádio 9 de Julho, emissora católica controlada pela Arquidiocese de São Paulo, à Caroline Nove de Julho, padaria localizada no bairro de São Mateus, zona leste paulistana. Instituição privada de ensino, a Uninove oficialmente se chama Universidade Nove de Julho - a reportagem questionou-a, na última quarta, sobre a razão do nome; via assessoria, a Uninove afirmou não saber o motivo.

As homenagens à Revolução de 1932 também se espalham pelo interior. Em Sorocaba, há o Guincho 9 de Julho. "Existe há 48 anos e quando foi fundado ficava em outro endereço, a 100 metros de uma praça que se chama 9 de Julho", conta a proprietária, Mércia da Silva Soares. Em São José dos Campos, funciona a Padaria 9 de Julho. Catanduva tem a Pastelaria Nove de Julho. Em Porto Feliz, o nome é de uma lanchonete. Cicatriz de um episódio caro à História paulista, a data permanece presente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.