9 são presos por divulgação de pornografia pela internet

A operação está sendo realizada em 11 Estados e no Distrito Federal. Estão sendo cumpridos 50 mandados de busca e apreensão e 15 mandados de prisão nos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Ceará, Pernambuco, Maranhão, Rio Grande do Norte e no Distrito Federal.

Segundo a PF, integrantes do grupo trocavam arquivos contendo cenas degradantes de adolescentes, crianças e até bebês em contexto de abuso sexual. Além da troca de arquivos foram identificados ainda relatos de outros crimes praticados pelos envolvidos contra crianças, inclusive com menção a estupro cometido contra os próprios filhos, sequestros, assassinatos e atos de canibalismo, informou a PF.

Espírito Santo

Foi cumprido um mandado de busca e apreensão no município da Serra, no Espírito Santo, que resultou na prisão do estudante R.S.H, de 19 anos. Segundo a PF, em seu computador foram encontrados vários arquivos de fotos e vídeos, envolvendo exploração sexual de criança.

O estudante durante a busca acabou confessando que tinha acesso a rede privada, onde obteve os arquivos criminosos em tela. De acordo com a PF, o jovem pagou fiança e responderá o processo criminal em liberdade.