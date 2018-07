90% dos aprovados desistem de vaga na Unesp Dos 510 estudantes aprovados no vestibular de inverno da Unesp, só 50 efetuaram matrícula. Divulgada ontem, a segunda chamada convoca 460 candidatos para as vagas remanescentes. Eles devem se matricular na próxima segunda-feira, nos câmpus com os cursos desejados.