A 100 dias do evento, ONU pede ambição A Organização das Nações Unidas iniciou ontem a contagem regressiva de cem dias para a Conferência do Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. No dia 20 de junho começam as reuniões finais de ministros e chefes de Estado para a elaboração do documento da conferência. A ONU aproveitou a data para pedir a governos, empresas e sociedades civis que sejam mais ambiciosos em seus projetos, a fim de possibilitar que a Rio+20 efetivamente acelere a mudança em direção a soluções mais sustentáveis para os problemas do planeta.