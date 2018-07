A 150 dias da Olimpíada, Londres coloca anéis gigantes no Tâmisa

A 150 dias da cerimônia de abertura das Olimpíadas, marcada para 27 de julho, Johnson observou da margem do rio o rebocador puxar uma barcaça com os cinco anéis coloridos através da Tower Bridge aberta, enquanto crianças acenavam com bandeiras e uma banda tocava.

Com 11 metros de altura e 25 metros de comprimento, a estrutura com os anéis gigantes deverá navegar pelo leito do Tâmisa, passar pelo Canary Wharf e pelo Greenwich, antes de voltar à ponte do século 19 ao lado da Torre de Londres.

Depois disso, a estrutura será guardada para reaparecer durante a época dos Jogos, como parte da programação de Londres 2012.

"Durante os Jogos, vocês poderão não apenas observá-los, mas quando eles aportarem em diversos pontos vocês poderão montar em bicicletas e exercitar as pernas e, seguindo algum procedimento milagroso, vários jatos de água sairão do entorno desses anéis fantásticos", afirmou Johnson, conhecido tanto pela paixão pelo ciclismo como por sua empolgação juvenil.

"O ponto sério, na minha opinião, é que, a 150 dias do evento, isso mostra que os preparativos de Londres estão bastante avançados e que essas Olimpíadas estão dentro do cronograma e dentro do orçamento."

O ministro da Grã-Bretanha para as Olimpíadas, Hugh Robertson, disse mais cedo que o país provavelmente gastará menos que os 9,3 bilhões de libras (14,73 bilhões de dólares) do dinheiro público reservado para os Jogos.

"Estamos dentro do prazo, dentro do orçamento e na verdade temos cerca de meio bilhão de libras sobrando no orçamento", disse Johnson. "Mas é absolutamente vital que trabalhemos muito duro agora para entregar todos os programas."

"Hoje, também estamos anunciando uma série de nossos eventos culturais. Haverá apresentações de Shakespeare pipocando por toda Londres, óperas ocorrendo nos canais de Londres, todo tipo de evento e eles serão gratuitos para todos."