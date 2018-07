A 40 anos de evitar enchentes em SP

file://imagem/93/enchente.jpg:1.93.12.2009-09-20.8

Caso mantenha o ritmo de investimentos feitos até o momento nas obras de combate a enchentes, a Região Metropolitana de São Paulo deve levar quase 40 anos para implementar o plano estrutural anticheias, cuja meta é fazer a Bacia do Alto Tietê suportar temporais que despejem 80 mm de água em duas horas na metrópole - na chuva do dia 9, que fez os Rios Tietê e Pinheiros transbordarem em seis pontos, choveu 60,4 mm em seis horas.

Desde que o Plano de Macrodrenagem foi concebido no Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE), em 1998, foram construídos 43 piscinões dos 134 previstos para a Grande São Paulo, suficientes para armazenar 8,5 milhões de m³ de água. Conforme o projeto, seria preciso fazer mais 91 reservatórios com capacidade para 26,6 milhões de m³ (ou 9.500 piscinas olímpicas), a um custo estimado de R$ 3,6 bilhões - duas vezes mais do que o R$ 1,7 bilhão gasto na calha do Tietê.

Os investimentos em piscinões foram feitos principalmente nos últimos nove anos. Até dezembro, outros quatro reservatórios devem ser entregues, com capacidade para armazenar 900 mil m³ de água. "O atual desafio é conseguir que os municípios indiquem novas áreas para os piscinões. Estamos revendo o plano. Acho que se São Paulo dobrar a capacidade atual de armazenamento de água já será suficiente", diz a secretária de Saneamento e Energia, Dilma Penna.

Para evitar que São Paulo fique embaixo d"água, o plano antienchentes previu duas soluções estruturais de engenharia hidráulica. A primeira foi aumentar a vazão da chamada "grande cloaca" ou "grande ralo" da bacia, apelido recebido pelo Tietê, que recebe toda a água, o esgoto, o lixo e o entulho de seus 63 afluentes.

Com o alargamento e o aprofundamento da calha, obra concluída em 2005, a vazão do rio passou de 650 para 1.188 m³ por segundo. Esse aumento, no entanto, era insuficiente para que o Tietê suportasse todo o volume de água e detritos que chegavam dos afluentes durante os temporais. Os piscinões, criados com a função de armazenar nas cabeceiras dos afluentes tudo o que chegaria ao Tietê, foram a solução complementar. "Alargar mais a calha do Tietê é impossível. Resta restringir a vazão dos afluentes com os reservatórios", afirma o engenheiro Aluísio Prado Canholi, um dos idealizadores do plano antienchentes, que atualmente trabalha na revisão do projeto.

O convívio com essa rede de rios urbanos se torna ainda mais complicado quando entra em discussão a chamada microdrenagem, sistema de rede de bueiros e galerias que levam as águas das ruas para os rios. Só na capital, são 397 mil bocas de lobo e 2.850 km de galerias, que precisam ser limpas permanentemente para não entupirem e causarem pontos de alagamentos isolados nos bairros. "Cobramos em vão dos prefeitos que tenham planos para limpeza dos bueiros e galerias, serviço vital, mas negligenciado", diz Heitor Tomazini, diretor executivo do Defenda São Paulo.

Na limpeza da rede de bueiros, galerias e de 14 piscinões, a capital gastou R$ 100 milhões no ano passado. Mesmo assim, restam 450 pontos vulneráveis, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). "Impermeabilização do solo, lixo nas ruas, estrutura insuficiente ou ultrapassada de bueiros e galerias são algumas causas", diz o engenheiro do CGE Hassan Baraka.