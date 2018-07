A África deles

Com sotaque americano

Existem hoje muitas bandas, no mundo todo, que buscam nos ritmos africanos, especialmente no legado de Fela Kuti, o pai do afrobeat, a matéria prima para criar suas músicas. Mas não são muitas que chegaram ao status alcançado pela Budos Band, que se apresenta hoje (24) e amanhã (25) na choperia do Sesc Pompeia. O grupo se tornou referência por um trabalho que parte sim da África, principalmente dos sons vindos da Etiópia, mas vai fundo também na tradição do jazz, do soul e do funk norte-americanos. O resultado é um repertório de identidade bem própria, com muitas sutilezas, mas também muito groove. É difícil ouvir os discos e continuar parado -

ao vivo, portanto, deve ser impossível. O álbum mais recente do grupo, 'The Budos Band III', foi lançado em 2010, com músicas excelentes, caso de 'Black Venon', que deve estar no repertório das apresentações ao lado de faixas mais antigas, como a já clássica 'Up From The South', que abria o primeiro disco deles, de 2005. Douglas Vieira

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.).

R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (24) e

sáb. (25), 21h30. R$ 6/R$ 24 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.