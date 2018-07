A ALEGRIA JÁ VEM A festa de black music Groovelicious comemora três anos com discotecagem do chileno DJ Drummer (foto), campeão do Chile e terceiro lugar na final mundial do campeonato Red Bull Thre3style do ano passado. Lions Nightclub. Av. Brig. Luís Antô-nio, 277, Bela Vista, 3104-7157. 5ª (28), 23h59. M., R$ 60