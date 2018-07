A ambição de um homem, na obsessão de Daniel Day-Lewis

Day-Lewis vive Daniel Plainview, homem ambicioso que, no início do século passado, aproveita o boom petrolífero da Califórnia para se estabelecer como um novo rico e comprar todas as terras da região. É curioso o título, que associa sangue a ouro negro, como é conhecido o petróleo ? dessa fusão surge um homem que tem dificuldades para lidar com as pessoas com quem mantém laços de sangue (como o irmão, que pretende construir uma igreja na região, e o filho que, de promissor herdeiro, logo perde a posição depois de ficar debilitado por conta de um acidente).

Inspirado no romance Oil (1920), de Upton Sinclair, Sangue Negro é o filme mais linear da curiosa trajetória de Thomas Anderson, cineasta inquieto, sempre preocupado com os excessos provocados no homem pela rotina americana.