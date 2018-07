A Argentina já deu banho

O projeto é brasileiro. Nasceu em Foz por iniciativa do prefeito Paulo Mac Donald. Não é de hoje que ele propõe um novo turno de visitação no parque nacional, que abriria as portas de noite para o espetáculo. Sua ideia é projetar na espuma branca da Garganta do Diabo a saga dos colonos que ocuparam o oeste paranaense em meados do século passado, quando o parque já existia, perdido no mato desde 1939.

Se a história da colonização fosse encenada com o mínimo de realismo, teria de incluir a epopeia dos títulos de terra grilados, o faroeste das questões fundiárias resolvidas a tiro de jagunço, a aventura de um ex-governador fugindo do País para não ser preso por vender o que não era seu e, sobretudo, o ato fulgurante das queimadas ? que, aliás, têm uma aptidão inata para essas coisas de luz e som.

Ultimamente, essa campanha ganhou mais eloquência, porque as Cataratas concorrem a um lugar ? por sinal, merecido ou mesmo irrecusável ? entre as sete maravilhas naturais do mundo. Mas, há seis meses, o show era conversa de botequim. A decisão dos deputados em Buenos Aires data de novembro do ano passado. Desde então, pôs um ponto final na proposta, em três sucintas linhas. E o que os deputados argentinos têm a ver com isso?

Tudo. Primeiro, porque do lado de lá ficam mais de dois terços das cataratas. Ou todo o anfiteatro de quedas que os turistas veem quando passeiam pela trilha da margem brasileira, até poderem olhar para essas bandas no fim da linha, quase na boca da Garganta do Diabo. São argentinos praticamente dois quilômetros de saltos, quando o Rio Iguaçu está cheio.

Países costurados. Ali, a linha fronteira que corre pelo fundo do cânion não separa os dois países. Costura-os. Tudo o que acontece de um lado afeta diretamente o outro. Os argentinos, que foram os primeiros a ter nas cataratas um parque nacional, ergueram há décadas passarelas de concreto sobre as águas, beirando o abismo. Uma enchente levou-as.

Eles construíram outras, ainda mais labirínticas e atrevidas. Mas deixaram no rio as pilastras das anteriores, como se fossem veneráveis ruínas históricas, restos de um aqueduto romano ou a Ponte de Gard. Agora, quem olha daqui vê os escombros de lá. E é pena que o Brasil não tenha uma Câmara dos Deputados que se preocupe com esses assuntos, para cobrar a remoção do entulho.

Em troca, em noites de lua cheia, os brasileiros eventualmente promovem um luau no restaurante do Porto Canoas, logo acima das quedas. Nessas ocasiões, acendem-se luzes coloridas no deque que se debruça sobre o rio. E a administração do parque argentino, com razão, reclama do mafuá na manhã seguinte.

Falta perguntar o que o prefeito de Foz do Iguaçu tem a ver com o governo das cataratas. A resposta é: nada. "Parque nacional" quer dizer que aquilo se tornou assunto de política nacional. Por isso os municípios recebem indenização, em forma de ICMs Ecológico, ao cederem um pedaço de seu território para criá-lo. No parque nacional, o prefeito de Foz apita tanto quanto o prefeito de Uiramutã, em Roraima. Ou seja, como qualquer brasileiro.