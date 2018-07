A argentina mais carioca do mundo

Luz Cipriota adoraria estar no Brasil para o lançamento de Histórias de Amor Duram Apenas 90 Minutos. O longa de estreia do roteirista Paulo Halm na direção foi o filme preferido pelo público na Première Brasil do Festival do Rio no ano passado. Faz sentido. O gênero besteirol, afinal, nasceu ali e, além disso, é filme com boa dose de sexo. Para quem esperava algo mais consistente do diretor - afinal, um roteirista com seu calibre e experiência -, poderá ser decepcionante. O que salva é o elenco. Caio Blat e Maria Ribeiro, casados na vida e na ficção, Luz - esta mulher é iluminada. E bela, e sexy.

Ela conversa pelo telefone, de Buenos Aires. "Estou presa aqui por causa da novela. Senão tinha voltado ao Rio, ido a São Paulo..." A novela é Herencia de Amor, grande sucesso atual da TV na Argentina, no ar há um ano. Luz Cipriota faz sua primeira protagonista. Ela acha que não teria conseguido o papel, se não fosse a passagem pelo elenco de Histórias de Amor. "Não tinha muita experiência de cinema. Havia feito apenas um filme, no México, com Gael García Bernal. Soube que a produção do Paulo (Halm) procurava uma atriz argentina e me candidatei. Fui ao Rio fazer uma entrevista, ganhei o papel e voltei quando a filmagem já estava começando. Tudo ocorreu muito rapidamente e eu tive pouco tempo de preparação. Apenas dez dias para aprender a falar português..."

A atriz define sua personagem como a mais "carioca" do filme. Explica o que pode parecer um paradoxo - "A personagem devia ser interpretada por uma atriz brasileira e só quando surgiu a possibilidade de uma coprodução com a Argentina foi que o Paulo formatou o papel para uma estrangeira radicada no Rio." Histórias de Amor é sobre este "garoto" de 30 anos - um adulto que se recusa a amadurecer - e que sonha ser escritor. Só que Zeca, o personagem de Caio Blat, não tem disciplina para encarar a função. Ele escreve duas ou três páginas geniais e se entrega ao ócio. Só pensa em sexo. Sua mulher, Júlia, é uma professora de belas-artes, que sabe o que quer. Zeca desconfia de que ela está tendo um caso. Investiga e é verdade, mas o terceiro vértice do triângulo é... Outra mulher: a personagem de Luz.

"Ela é muito diferente de mim. Uma mulher solar, acostumada a polarizar atenções, a atrair os homens. Onde ela chega, todo mundo percebe e começa a gravitar em volta. Eu sou o contrário. Sou tímida. Se vou numa festa, quero logo ir para um canto em que ninguém dê conta de mim. Quero dizer, queria..." Luz reconhece que, assim como precisou buscar a personagem nela, houve reciprocidade e a garota também ficou com ela. "Mudei um pouco meu comportamento e acho, inclusive, que foi esse papel que me libertou para fazer Herencia de Amor. Fiz o teste para o papel ao regressar do Brasil e pude ver que estava mudada. Um pouco mais liberta, agressiva, no bom sentido."

O segundo Oscar do cinema argentino é tema obrigatório na entrevista. "Havia uma torcida, tipo final de Copa do Mundo, por O Segredo dos Seus Olhos aqui na Argentina. Gostei muito do filme e ficou feliz com a vitória do (Juan José) Campanella." A Argentina já havia recebido anteriormente o Oscar - por A História Oficial, em 1985. O Brasil ainda corre atrás do prêmio. Por quê? "Não sei, mas mesmo gostando muito do Segredo, acho meio injusto. O cinema brasileiro produz excelentes filmes. Se ainda não ganhou, vai ganhar, é só esperar." Luz Cipriota pode dar algum exemplo desses "excelentes" filmes? "Qualquer um com Caio (Blat) e Maria (Ribeiro). Como ia filmar com os dois, fiz minha lição de casa. Assisti a filmes muito bem escritos e dirigidos."