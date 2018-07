A arte da dance music

Strauss foi residente de 1980 até 1982 do Mudd Club, casa noturna em Tribeca que foi um dos centros da cultura de Nova York entre 1978 e 1983, quando era frequentada por gente como Lou Reed, Vincent Gallo e o então casal Basquiat e Madonna. O artista Keith Haring gostava tanto de Strauss que fez um retrato dele, no seu icônico traço pop (viu lá no índice?).

A noite tem ainda os DJs Renato Cohen e Benjamin Ferreira, em um set da 'Poperô', festa que faziam no Bar do Netão, e os residentes Millos Kaiser e Trepanado. Renan Dissenha Fagundes

R. Dom José de Barros, 337, República. Hoje (26), 23h. R$ 30/R$ 40 (entrada apenas em dinheiro). Cc.: M e V.