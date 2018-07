A arte de descobrir e narrar detalhes

Aos 23 anos, Antonio Prata não "estava plenamente na idade adulta". Era um homem em formação, "olhando o mundo com estranhamento". Na mesma época, em 2001, ele iniciara uma coluna na revista Capricho, em que se propunha a falar com as jovens que viviam a difícil fase da adolescência. "Nunca tentei falar como adolescente, era um jovem adulto falando", explica. Foi assim até o ano passado, quando terminou a sua participação no periódico. Como resultado da experiência, Prata organizou Adulterado (Moderna, 146 págs., R$ 29,50), seu sétimo livro, uma coletânea de 51 crônicas produzidas para a coluna Estive Pensando, o primeiro espaço para o qual "escreveu coisas fixas".

Hoje colunista do caderno Metrópole, do Estado, Antonio Prata diz ter selecionado as melhores crônicas, definidas como aquelas que se defenderam melhor em relação à passagem do tempo. A princípio, ele encontrou resistência da editora com os textos sobre sexo, drogas e religião. "Havia um medo que esses assuntos impedissem a adoção do livro pelas escolas", diz. Ele convenceu os editores argumentando que "os leitores sem oportunidade de estudar em escolas liberais poderiam ter acesso a assuntos como o homossexualismo e o aborto".

Empenhado na escrita de um romance, ambientado em Xangai, para o projeto literário Amores Expressos, Prata diz que a primeira e a última crônicas explicam a sua posição no livro. Em Adulterado, ele se espanta com o envelhecimento, notado num forró onde encontrou frequentadores mais jovens do que ele e numa mesa de bar compartilhada com aquele que foi seu coordenador pedagógico. Despedida, escrita sete anos após estrear na Capricho e em seguida ao aparecimento dos primeiros fios brancos de barba, é uma declaração de gratidão do cronista - revela às leitoras como ignoram quanto ele aprendeu com elas. "Para escrever aqui, semana sim, semana não, por sete anos, fui obrigado a olhar para trás, para a frente, para os lados e, principalmente, para dentro. Escrevendo o Estive Pensando, eu me tornei cronista e, de certa forma, adulto."

Com o tempo, e por causa da internet, Prata criou um diálogo mais intenso com as adolescentes. Descobriu os blogs após o 11 de Setembro (2001). Alertado pela irmã, que então morava nos EUA, ele acessou as ferramentas para descobrir informações mais quentes sobre os atentados. Depois entraram em cena o Orkut e Facebook, sites de relacionamento. Hoje Prata mantém um blog no portal do Estado: http://blog.estadao.com.br/blog/antonioprata/.

Embora haja muitos colunistas, resta pouco espaço para as crônicas com C na imprensa nacional, segundo Prata. Por crônica ele entende o que o capixaba Rubem Braga (1913-1990) fez com maestria. "O mundo caindo e Rubem falando da varanda dele", diz. "Com seu estilo errante, a crônica é o espaço do respiro." Autor de Bar Ruim É Lindo, Bicho - "Eu sou meio intelectual, meio de esquerda..." -, crônica pela qual é mais conhecido, Antonio Prata diz fugir aos assuntos mais comentados do momento. A ele interessa a descoberta do detalhe, relatado sem a necessidade de cuspir regras. Quando escreveu para a Capricho, teve de considerar o público-alvo. Mas a preocupação não o impediu de abordar temas universais como o amor, essa coisa tão linda quanto complicada, assim adjetivou o cronista.