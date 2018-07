A arte em defesa da proteção ambiental

O artista suíço George Steinmann deixou seu país em 1992 e aportou no Centro de Artes de Tallinn, capital da Estônia, para apresentar alguns quadros que produziu com minerais extraídos da água. Acabou propondo a revitalização do espaço, àquela época bastante deteriorado. Queria transformá-lo em um símbolo de cultura de sustentabilidade. Terminou a reforma três anos depois, usando materiais não nocivos ao ambiente. "Vemos uma nova imagem do mundo, na qual a arte procura o seu lugar", disse, na reinauguração do local, em 1995.

Ações como a de Steinmann, que aproximam arte e sustentabilidade, multiplicam-se à medida que aumenta o debate sobre as mudanças climáticas. Com filmes, fotografias, desenhos e outras formas de expressão artística, as discussões sobre sustentabilidade têm cada vez mais aparecido com destaque nas agendas culturais.

"O conceito de desenvolvimento sustentável se tornou popular após a Eco-92, no Rio. Mas o debate cultural nessa área foi negligenciado", diz Sacha Kogan, coordenadora do Cultura 21, grupo de entidades que defendem um processo de mudança cultural no mundo com base em ideias sustentáveis. De acordo com o pesquisador cultural Hans Dieleman, correspondente do Cultura 21 no México, as primeiras "obras ambientais" surgiram nos anos 1960, mas hoje é mais fácil artistas tratarem desse tema. "O método artístico pode ajudar a despertar emoções que a ciência não consegue", diz ele.

Um exemplo é o PopSustainability, de Nova York, que busca transmitir aos jovens o conceito de sustentabilidade com base na arte. Uma das ações ocorreu na festa do Dia das Bruxas de 2003, quando o grupo desafiou os convidados a montarem suas fantasias com material reciclado. Outras instituições ligadas ao Cultura 21, como a Arte Para a Transformação Social, acabam reunindo agentes que atuam no âmbito local. Um dos exemplos mais conhecidos no Brasil é o Grupo Cultural AfroReggae, que desde 1993 utiliza a música para trabalhar com jovens moradores de favelas.

Por meio do humor, a ONG Doutores da Alegria leva o conceito sustentável para hospitais há 18 anos. "Nosso pressuposto é que a arte gera transformações, melhorando as relações humanas", diz Luís Vieira da Rocha, sociólogo e diretor executivo do grupo.

Há seis anos, a ONG mantém um programa de formação de palhaços com jovens de famílias de baixa renda. E criou em 2007 uma rede virtual para agregar grupos semelhantes. "É uma maneira de expandir o resultado social da nossa atividade", diz Rocha.