'A aula ajuda a respeitar a diversidade'

Tenho aulas específicas de educação sexual desde o 9º ano do ensino fundamental no colégio. Faço muitas perguntas durante a aula e o pessoal até brinca dizendo que sou experiente. Mas me interesso pelo assunto porque em casa meus pais sempre conversaram comigo sobre isso.

Acho que a aula ajuda porque ouvimos muita coisa por aí mas não sabemos exatamente como elas funcionam. Por exemplo: como acontece um orgasmo, emocional e fisicamente falando? Além disso, é importante debater e ouvir opiniões diferentes. Só assim aprendemos a respeitar a diversidade do mundo e saímos da "bolha" em que vivemos.