A Broadway é aqui

CATS - Nos olhos da cantora Paula Lima, todo o capricho da maquiagem

O fã de musicais da Broadway poderia, até um certo tempo atrás, escolher simplesmente no "cara ou coroa" o espetáculo que assistiria no Brasil, tamanha a falta de opções simultâneas. A situação agora é diferente: a partir desta semana e até o fim de março, seis produções estarão em cartaz em São Paulo, consolidando a cidade como capital brasileira do musical (leia o quadro).

E as opções atendem a gosto variado - na sexta-feira, por exemplo, estreia um recente sucesso da Broadway, Hairspray, com Edson Celulari no papel de uma mamma gordinha com muito laquê no cabelo. Já no sábado, é a vez de um espetáculo com canções mais tradicionais, O Rei e Eu, com Tuca Andrada e Claudia Netto liderando o elenco que assume o palco do Teatro Alfa.

No início de março, dia 4, finalmente haverá a estreia de um dos mais cultuados musicais da história do show biz americano - Cats chega ao Teatro Abril depois de insistentes pedidos feitos pelos admiradores dos clássicos da Broadway. Com letras traduzidas por Toquinho (inclusive a mais famosa, Memory) e com a cantora Paula Lima em seu primeiro papel em musical, a versão nacional repete centímetro por centímetro o original americano, que estreou em Londres em 1981.

Veja também:

Já os admiradores de um texto mais vibrante e juvenil aplaudirão de pé O Despertar da Primavera, que passa a ocupar o Teatro Sérgio Cardoso a partir de 12 de março. Dirigido pelos Midas dos musicais no Brasil, Claudio Botelho e Charles Möeller, o espetáculo é interpretado basicamente por jovens (alguns nem atingiram a maioridade) e, entre eles, Rodrigo Pandolfo já se consolida como uma agradável revelação.

Um dia depois, será a vez de Meu Amigo, Charlie Brown, baseado nos clássicos quadrinhos de Charles M. Schulz, entrar em cartaz no Teatro Shopping Frei Caneca. E, também com inspiração canina, Bark!, Um Latido Musical, comédia musical off-Broadway que chega ao Teatro Nair Bello no dia 25 de março. Com direção de José Possi Neto e produção de João Federici, conta a história de seis cães que se encontram na praça próxima a suas casas para o passeio diário. Ali contam e cantam um pouco sobre suas vidas e convivência com seus donos.

A programação deverá continuar quente nos próximos meses. O experiente Nando Prado, que atuou em clássicos como O Fantasma da Ópera e Miss Saigon, pretende estrear no segundo semestre a versão de O Médico e o Monstro. E o sucessor de Cats deverá ser Mamma Mia!, também para depois de julho. Em São Paulo, o canto da Broadway agora parece não ter mais fim.

As novidades

HAIRSPRAY - sexta-feira - Teatro Bradesco

O REI E EU - sábado - Teatro Alfa

CATS - 4 de março - Teatro Abril

O DESPERTAR DA PRIMAVERA - 12 de março - Teatro Sérgio Cardoso

MEU AMIGO CHARLIE BROWN - 13 de março - Teatro Shopping Frei Caneca

BARK! UM LATIDO MUSICAL - 25 de março - Teatro Nair Bello