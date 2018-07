A cada 3 dias, 1 é atropelado na Av. Sapopemba, em SP

Além da Sapopemba, estão entre as vias com maior número de atropelamentos as Avenidas do Estado, Senador Teotônio Vilela, Marechal Tito e a Estrada do M?Boi Mirim. O perfil dessas vias se encaixa nas características consideradas por especialistas propícias para esse tipo de acidente: estreita e com grande fluxo de pessoas, carros e ônibus.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que não comentaria os dados do Corpo de Bombeiros por desconhecê-los. Acrescentou ainda que tem a meta de reduzir o número de atropelamentos até 2012 e que as mortes vêm caindo sucessivamente ano a ano.

Os dados gerais dos bombeiros mostram que a queda nos casos de atropelamento em toda a cidade foi puxada pelas ocorrências com carros, cujo total caiu de 8.854 para 8.042. No caso de motocicletas e ônibus, no entanto, houve mais casos. As motos se envolveram em 1.405 atropelamentos - 132 casos a mais ante 2008. O mesmo se repetiu com ônibus: o total passou de 350 para 386.

Com menos atropelamentos, menos pedestres foram vitimados no ano passado. Em 2009, sofreram ferimentos leves 7.691 pessoas. Outras 193 morreram. Em 2008, houve 8.604 feridos e 263 mortos. No entanto, o número de mortos pode ser maior, uma vez que o balanço dos bombeiros não inclui as vítimas que morrem a caminho do socorro ou no hospital. Esse dado é apurado pela CET. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.