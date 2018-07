A cada 3 dias, uma pessoa morre ao cair da laje em SP Um estudo feito pela Secretaria de Saúde de São Paulo informou que uma pessoa morre a cada três dias no Estado, em razão de quedas de lajes. A cirurgiã geral Silvana Nigro, gerente do pronto-socorro do hospital estadual do Mandaqui e médica do Grupo de Resgate e Atendimento a Urgências da Secretaria (Grau), afirma que uma das maiores causas da ocorrência é a ausência de uma estrutura de proteção na laje das casas.