A cada dia, uma novidade

Redesenhadas, as editorias diárias do "Estado" ganharam novos conteúdos e diagramação diferenciada. Na capa do jornal, a divisão em cinco colunas ajuda a destacar as notícias e a valorizar as imagens. Destaques culturais, esportivos e de suplementos agora vão no alto da página. Na parte de baixo, há um espaço reservado diariamente para a opinião de colunistas, críticos e articulistas

Segunda-feira:

O mundo digital é desvendado no Link por meio de artigos, reportagens, seções. Enquanto o caderno Negócios oferece entrevistas, colunas e notícias exclusivas de profissionais e empresas

Quarta-feira:

No Agrícola, o agronegócio é abordado em diversas nuances, atraindo de sitiantes a grandes produtores

Terça-feira:

O novo caderno Viagem orienta o leitor na hora de viajar, abordando da escolha do melhor roteiro à compra de produtos e serviços

Quinta-feira:

No Paladar, a gastronomia é abordada em reportagens, receitas e entrevistas com chefs

Sexta-feira: Divirta-se traz as melhores dicas de cultura e lazer

Sábado:

Dia de boa leitura para adultos, jovens e crianças. Sobre o mundo dos livros no Sabático, dos ritmos musicais no C2 + música e do universo infantil no Estadinho

Domingo:

Com capa especial, o Casa traz o que há de novo na arquitetura e decoração. Repaginado, o TV apresenta dicas de jornalista do "Estado" sobre o que não perder na programação. No Feminino, muita moda, beleza e saúde