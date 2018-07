A caminho do Brasil, papa diz estar 'cheio de alegria'

"Dentro de algumas horas chego ao Brasil, e já sinto o coração cheio de alegria por em breve estar celebrando com vocês a 28ª JMJ", escreveu o papa em referência à Jornada Mundial da Juventude. Antes de embarcar, no aeroporto, as mais altas autoridades italianas, inclusive o primeiro ministro Enrico Letta, se despediram de Francisco.

O avião decolou pontualmente às 8h45, para uma viagem de mais de 12 horas. Durante o trajeto, o papa conversará com jornalistas. O voo está previsto para chegar às 16h desta segunda-feira no Aeroporto Antônio Carlos Jobim, no Rio de Janeiro. O primeiro discurso está previsto para as 17h, no Palácio Guanabara. Em seguida, o papa receberá a visita da presidente Dilma Rousseff. De lá, segue para o Centro de Estudos do Sumaré, onde ficará hospedado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.