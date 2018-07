A. Carlos muda comissão técnica

BRINCADEIRA - Diego Souza e Marcos "discutem" no rachão de ontem

A vitória no clássico com o São Paulo, logo na estreia, trouxe confiança ao técnico Antônio Carlos Zago para impor seu estilo no Palmeiras. No treino de ontem, pôs chuteiras e jogou o rachão com os comandados. De quebra, reestruturou a comissão técnica. O resultado começa a ser sentido hoje, às 21h30, contra o Flamengo-PI, na partida de volta pela Copa do Brasil.

A vitória por 1 a 0 no jogo de ida, em Teresina, traz tranquilidade diante de um rival já frágil. Antônio Carlos aproveitou o sossego para colocar em prática a estratégia de se aproximar do elenco. Durante o trabalho com bola, fez parte de uma das equipes e jogou calado. Queria ser apenas mais um entre os jogadores. "É para brincar um pouco, não vejo por que não correr um pouquinho", disse o treinador. "Temos de conviver juntos, é como uma família."

Sem citar seu antecessor, Muricy Ramalho, ele disse que sentiu o grupo sobrecarregado em sua chegada. "O futebol é uma rotina, o que muda é a alegria no dia a dia, é isso que eu estou fazendo. Espero manter o grupo com alto astral, enquanto Deus quiser."

Fora de campo, porém, Antônio Carlos optou por se cercar de pessoas de sua confiança. Ontem, chegaram Wellington Oliveira e Carlos Pacheco, que trabalhavam com o técnico no São Caetano. "O Wellington é de Presidente Prudente, somos amigos há anos", disse. Assim como Pacheco, que era preparador físico no time do ABC, Oliveira ocupará o cargo de auxiliar técnico no Alviverde.

Ontem, o clube dispensou o preparador de goleiros Cantarele, que chegou há um ano por indicação de Vanderlei Luxemburgo - volta ao cargo Fernando Miranda. Outro que deixa o Palestra é o fisioterapeuta Mário Peixoto. Ele dará lugar a Júlio Suman, que tem passagem por Corinthians e Santos.

Para o jogo de hoje à noite, no Palestra Itália, o Palmeiras não terá Márcio Araújo e Wendel, que serão poupados. Devem dar lugar a Edinho e Figueroa, respectivamente. Já o meia Cleiton Xavier, com um edema na perna, é dúvida e pode dar lugar a David Saccony.

Na outra partida, o Vasco recebe o Sousa-PB em São Januário, às 19h30. Com a vitória por 2 a 1 em João Pessoa, a equipe carioca só precisa de um empate para avançar à segunda fase.

Ontem, o Vitória foi surpreendido na estreia pelo Corinthians-AL, jogando em Maceió: 3 a 1.