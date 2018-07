A Casa do Povo Inaugurado em 1960, o Teatro de Arte Israelita Brasileiro, Taib, ocupa um lugar importante na memória de muitos paulistanos. A Casa do Povo abriu suas portas para inúmeras produções profissionais e amadoras. Quando o Vertigem começou a trabalhar ali, em ruínas, seus vizinhos eram ratos, morcegos e pulgas. A situação de penúria ainda é comovente, mesmo após as transformações operadas pelo grupo (os antigos 'moradores' foram embora com o agito). A parte final da peça é encenada nele, e entrar em seu interior é emocionante.