A casa marshmallow

Dinah Spritzer, The New York Times

A residência, que fica numa encosta, tem o exterior revestido de poliuretano cor-de-rosa

A casa quase não tem paredes ou portas e são poucos os pisos horizontais. O interior é, em sua maioria, atravessado por rampas. Seu acabamento é igualmente peculiar: o interior é verde vivo, enquanto o exterior, em forma de caixa, é todo revestido de poliuretano rosa, uma combinação particularmente chamativa nesta área rural, cerca de 40 quilômetros a sudoeste de Praga, onde a maioria das residências vizinhas exibe os tradicionais telhados pontiagudos e revestimento de estuque.

Não surpreende, portanto, que críticos locais de arquitetura tenham apelidado essa construção, de 120 m², de casa marshmallow. Mas Michal Cillik, o psiquiatra de 42 anos que a construiu e ali vive com sua segunda mulher. Kristyna, de 31, e seus filhos, Hermina, de 4, e Vaclav, de 5 meses, garante que não quis criar uma casa excêntrica. Tudo que ele queria era "uma casa ultramoderna", com uma sala de cinema.

Em 1999, Cillik comprou o lote de encosta de 1 mil m² por 100 mil coroas (cerca de US$ 5.300). Para projetar a casa, ele contratou a Sepka Architects, empresa que havia conhecido numa exposição em Praga. "Admirei o trabalho de linhas claras, límpidas, e as grandes janelas", diz Cillik. Inicialmente, os arquitetos propuseram uma casa convencional de dois andares, com um único piso inclinado - porque, segundo Cillik, "assistimos filmes melhor num declive, como no cinema" -, mas o projeto não cabia no orçamento.

"Aí, tivemos de ser criativos e fazer uma residência compacta", disse Jan Sepka, que concebeu a obra com seus sócios, Petr Hajek e Tomas Hradecny. Eles mantiveram o interior aberto e usaram mais de uma rampa para diminuir o pé-direito e deixar a estrutura menor. Com uma casa mais acanhada, havia menos material de construção para comprar e os custos foram reduzidos (o orçamento final ficou em 5,6 milhões de coroas, o equivalente a US$ 300 mil). "Uma espiral com declives foi a solução conceitual encontrada", afirma Sepka.

Vista do quarto e de algumas das rampas, projetadas para reduzir o pé-direito da morada - e economizar material

A casa foi projetada em 2000, quando Cillik estava no seu primeiro casamento. Mas houve uma demorada espera pelo alvará de construção e uma ação judicial movida por um vizinho (que depois foi retirada) - ambas relacionadas ao projeto incomum. Com isso, a obra só foi concluída em 2009. A essa altura, Cillik já havia se divorciado e casado de novo. Ele chamou a casa de Villa Hermina, em homenagem a sua filha com a segunda esposa.

Primeiros passos. Os pisos inclinados são revestidos por uma grama artificial, para evitar escorregões - uma preocupação especialmente importante, por causa do segundo bebê. Cillik, que é especializado em terapia comportamental, tem uma filosofia incomum a respeito de como criar os filhos em casa: "Seus primeiros passos serão aqui, e, se eles sofrerem um acidente, será um pequeno acidente - o que poderia ser mais útil que pernicioso, porque eles aprenderão seus limites físicos." Para ele, a casa de estrutura diferenciada passa a mensagem de que somos todos crianças. "Ela é uma expressão de nossa criança interior. E as crianças de verdade a adoram, também."

Em poucos lugares do imóvel há privacidade total - somente os três banheiros e a despensa no porão têm portas. Mas, como afirma Kristyna, uma jornalista da área de saúde, a família tem algo bem mais valioso: "um ótimo aproveitamento do espaço".

O exterior cor de rosa foi uma concessão ao orçamento - o revestimento metálico sugerido teve de ser substituído pelo poliuretano, mais barato. "O rosa é minha cor favorita", diz a proprietária. "Transmite felicidade."

Alguns vizinhos às vezes zombam da casa, mas Cillik não se importa e até ri da situação. "Muitos querem ser presidente ou um grande esportista, mas estou velho demais para esse tipo de coisa", diz. "Ao criar essa casa que provoca tantas emoções, eu me sinto um presidente e, ao mesmo tempo, um medalhista dos Jogos Olímpicos." Tradução de Celso M. Paciornik