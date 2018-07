A chance do poliglota Brandão

Os holofotes deverão estar voltados para Kaká e Cristiano Ronaldo no confronto de hoje, às 15h45 de Brasília, entre o Real Madrid e Olympique de Marselha, pela Copa dos Campeões. Porém o poliglota Brandão quer aproveitar a vitrine proporcionada pelo encontro com os galácticos para mostrar serviço e chamar a atenção de Dunga.

O atacante sabe que o técnico da seleção está com o grupo para a Copa de 2010 quase fechado, mas luta por uma chance em "pelo menos um amistoso" para mostrar seu valor e para isso argumenta: "A maioria dos brasileiros aqui na Europa passou por categorias de base da seleção para chamar a atenção de clubes do exterior. Eu não. Foi tudo na raça"relembra. "Então acho que, para chegar onde cheguei, é porque tenho algum talento."

De fato a trajetória do paulistano Evaeverson Lemos da Silva não foi fácil. Filho do ex-jogador Brandão, o atacante começou em times como o Grêmio Maringá e o União Bandeirante, onde o pai havia se destacado. Fora do eixo Rio-São Paulo, a carreira na bola era incerta, tanto que chegou a rivalizar com a universidade de Ciências Biológicas. "Mas acabei optando pelo futebol."

Valeu a pena. Com seus gols, o atacante chamou a atenção dos dirigentes do São Caetano. Do ABC e foi direto para a Europa. "Fui um dos primeiros a jogar na Ucrânia. O Shakhtar, na época, não tinha nenhum brasileiro", lembra o atacante. Para se adaptar, Brandão estudou russo. "E também aproveitei para aprender inglês, mas aí foi na prática, vendo filmes." Há oito meses, o Marselha contratou o atacante. "Agora estou fazendo aulas de francês", diz Brandão.

Apesar de poliglota, o atacante sabe, porém, que nenhuma palavra poderá ter efeito maior sobre Dunga do que marcar gols no time mais badalado do planeta. "Seria uma bela divulgação marcar e definir a vitória sobre o Real."