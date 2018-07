A cidade que nasceu de colônia holandesa EXPEDIÇÃO: Em setembro de 1609, na sua terceira expedição contratada pela Companhia Holandesa das Índias Orientais, o explorador inglês Henry Hudson e uma tripulação de mais ou menos 20 homens foram subindo o então chamado Rio do Norte para achar uma passagem para a Ásia pelo noroeste, via Rússia. A busca a bordo do Halve Maen terminou onde as águas eram rasas demais para seguir adiante, mais ou menos na altura onde fica Albany, a capital do Estado de Nova York. Hudson deu meia-volta e foi mapeando as terras ao longo do rio que hoje tem seu nome. Aquela viagem levou à fundação da colônia de Nieuw-Nederland, em 1624, com posto comercial na boca do rio chamado Nieuw Amsterdam. A cidade progrediu como um assentamento holandês até 1664, quando foi tomada pelos ingleses e rebatizada como New York.