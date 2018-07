A ciência vira obra de arte

Os autores da imagem acima não pretendiam criar uma obra de arte batizada de O poder da flor.

Nem os fotógrafos da esfera verde envolta por fibras 500 vezes mais finas do que um fio de cabelo (veja na capa do jornal) queriam representar os esforços dos povos e instituições para salvar o planeta.

A princípio, os primeiros estudavam as forças que as células exercem entre si em um tecido. Os últimos procuravam um modo de controlar polímeros microscópicos. Mas, como eventos inesperados, às vezes, são belos, os pesquisadores resolveram inscrever as fotos de laboratório no International Science & Engineering Visualization Challenge, concurso de imagens científicas promovido pela revista Science e a National Science Foundation (NSF).

A esfera verde levou o primeiro prêmio na categoria fotografia. Recebeu o nome Salve nossa Terra. Vamos nos tornar verdes, pois, para os autores, "cada fibra sozinha carece de força, mas juntas envolvem o globo e o sustentam". Ao todo, 130 imagens enviadas de 14 países foram avaliadas pela comissão julgadora. O evento ocorre há sete anos e envolve várias categorias. Além de fotografias, também premia ilustrações, infográficos, mídia interativa e mídia não interativa.