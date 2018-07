A condição da mulher em dois fortes candidatos Um dia após a lição de tolerância do cineasta afegão/alemão Burhan Qurbani em Shahada (Fé), a bósnia Jasmilla Zbanic reabre as feridas da oposição entre o Islã e o Ocidente em seu segundo longa. Há quatro anos, Jasmilla ganhou o Urso de Ouro com Grbavica, sobre o drama das mulheres que tiveram filhos nascidos do estupro, na Guerra da Bósnia. A maternidade está de novo no centro das preocupações da autora em seu segundo longa, Na Putu (On the Path).