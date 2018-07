A confirmação da tragédia silenciosa A notícia do acidente radiativo de Goiânia chegou aos jornais 18 dias depois de os catadores Wagner Mota e Roberto dos Santos abrirem a marretadas a peça de chumbo encontrada nas antigas dependências do Instituto de Radioterapia de Goiânia. Foi o tempo necessário para que a tragédia silenciosa, iniciada com a liberação do pó brilhante em 13 de setembro, tomasse forma. Desde 1.º de outubro, quando a notícia chegou à imprensa, o Estado tratou o tema com a dimensão em que é reconhecido hoje: um dos maiores acidentes radiativos do mundo. Foi assim com a primeira manchete, O acidente de Goiânia: pior, só o de Chernobyl. Oito dias depois, trazia a confirmação: Acidente radiativo de Goiânia, o pior.