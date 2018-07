A conquista da calma, apesar da adversidade

Isabel Allende

Editorial Sudamericana

512 págs., R$ 59

Na nova trama de Isabel Allende, festejada escritora chilena, Zarité foi vendida aos 9 anos a Toulouse Valmorian, rico oficial da República Dominicana, no fim do século 18. Como se ocupava de tarefas domésticas, ela era poupada dos sofrimentos de que padeciam os escravos trabalhadores das plantações de cana-de-açúcar. Com sua bondade natural e fortaleza de espírito, Zarité transforma-se no centro de um microcosmo, espelho da vida colonial. Todos passam a contar para ela seus segredos e misérias. Quando é levada a New Orleans por seu dono, Zarité sente a possibilidade de ser livre - sua maior aspiração. Tendo conquistado a liberdade ou não, o que fica é a certeza de que ela soube viver com serenidade.