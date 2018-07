A cratera do Metrô

O desabamento nas obras da estação do Metrô Pinheiros (zona oeste de São Paulo) em 2007 pode virar documentário no Discovery Channel. A ressurreição da assunto, no entanto, esbarrou na direção do Metrô. No mês passado, produtores do canal tentaram entrevistar dois geólogos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), responsáveis pelos laudos do acidente. O instituto, que se pronunciou à imprensa na época da conclusão dos laudos, proibiu seus técnicos de falarem ao canal.

Na ocasião, o Discovery argumentou ao IPT que queria enquadrar a tragédia da cratera do Metrô em um documentário sobre desastres naturais, mas, mesmo assim, não obteve as entrevistas.

Procurado pelo Estado, o IPT, via assessoria de imprensa, diz que, para se pronunciar, depende da autorização do Metrô, que não o fez. O instituto alega que há uma cláusula de sigilo em seu contrato com o Metrô, sobre o trabalho executado no acidente da Linha 4.

No Discovery, a existência do projeto foi confirmada, mas tratada ainda como embrionária. Nos bastidores, é certo que o canal vai adiante no assunto com ou sem o aval do Metrô.