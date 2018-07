A decisão está nos pés deles

É na hora decisiva que se conhecem os grandes jogadores. Aqueles considerados astros, peças fundamentais, donos de salários altos e responsáveis por grandes investimentos. Hoje, mais do que nunca, as estrelas de São Paulo, Internacional, Flamengo e Palmeiras precisam brilhar, ter tarde ou noite inspirada para suas equipes seguirem firme na caminhada rumo ao mais disputado e, consequentemente, saboroso título brasileiro.

Nos pés de Washington, Alecsandro, Petkovic e Vagner Love estão depositadas as fichas dos quatro primeiros colocados da Série A. Curiosamente, um quarteto que conviveu, na temporada, o lado obscuro do peso da fama. Todos passaram por cobranças excessivas e até pararam no banco de reservas.

Washington, dono de 27 gols no ano, 12 no Brasileiro, sofreu com a forte e boa concorrência de Dagoberto e Borges - a dupla cumpre suspensão esta tarde. Foi acusado de egoísta e de não ter bom relacionamento com os companheiros. Experiente e boa pinta, supriu a desconfiança e as cobranças com gols importantes, decisivos, e com demonstração de carinho nas comemorações, com beijinhos na cabeça de Dagoberto e abraços calorosos em Borges.

"Quem chega ao São Paulo vem para dar mais força ainda para que essa sequência vitoriosa não pare. Para mim, que nunca conquistei um título, seria maravilhoso levantar essa taça tão importante com o São Paulo", nunca escondeu o atacante.

Artilheiro por onde passou, estar com a mira em dia esta tarde significa deixar o São Paulo a um triunfo do título - para erguer a taça hoje a combinação de resultados é complicada -, justamente diante do pior time da competição, o Sport, e em casa, no Morumbi, dia 6.

Principal ameaça ao Tricolor, o Flamengo entrará em campo sem seu goleador Adriano, o que sobrecarrega as tarefas de Petkovic. O meia sérvio, de 37 anos, chegou à Gávea longe de ser unanimidade e sob a desconfiança de estar velho e ultrapassado. A resposta veio da maneira com a qual cativou os brasileiros. Jogadas bonitas, passes precisos e oito gols importantes, como diante do Palmeiras em pleno Palestra Itália e diante do Atlético-MG no Mineirão lotado. O "pai" do time, como é carinhosamente chamado, espera provar não estar na lista dos melhores por acaso.

Até hoje ninguém esquece do gol de Nilmar na primeira rodada, diante do Corinthians. Passou por cinco marcadores e estufou as redes. Gol que despertou o interesse do Villarreal e o levou à seleção brasileira. Pior para o Inter que perdia sua referência. "Como fazer agora?", indagaram os colorados.

Sem alarde, Alecsandro saiu do banco, assumiu a responsabilidade e hoje é o goleador do time, com 15 gols. Apoiado pelo jogador, a equipe vem crescendo nesta reta final, trocou a briga por vaga na Libertadores à chance de título e só espera uma bobeira de São Paulo e Flamengo para erguer a taça.

E o Palmeiras? Foram 19 rodadas na ponta, tropeços nas últimas rodadas e momentos de instabilidade. Brigas, saída de Obina e cobranças em Vagner Love. Formado no clube, o artilheiro espera provar, diante do Atlético-MG, que não esqueceu o caminho das redes. Vagner sempre ganhou voto de confiança de Muricy Ramalho, e hoje espera "disparar" para todos os lados - sua marca registrada na hora dos gols - para carimbar o passaporte à Libertadores e pôr fogo na briga pelo título.